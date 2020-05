Knalleffekt: Anna Veith gibt Rücktritt bekannt

Laut Information der „Kronen Zeitung“ zieht sich Anna Veith aus dem Skisport zurück.

Die 29-jährige Salzburgerin, die vor ihrer Hochzeit Fenninger hieß, war Gesamtweltcupsiegerin in den Saisonen 2013/14 und 2014/15, Super-G-Olympiasiegerin in Sotschi 2014 sowie dreimal Weltmeisterin – 2011 in der Superkombi, 2015 im Riesenslalom und im Super-G .

Noch im Mai soll Veith ihren Rücktritt bekannt geben.