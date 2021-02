Kitzbühel-Sturzopfer schreckte seine Krankenschwester

Die Surzbilder von Urs Kryenbühl bei der Abfahrt in Kitzbühel schockierten die Ski-Fans. „Mir geht es den Umständen entsprechend sehr gut“, meldete sich der 27-jährige Schweizer nun, eineinhalb Wochen im Schweizer „Blick“ zu Wort.

Der Schweizer Skirennläufer, der bewusstlos abtransportiert werden musste, brach sich bei seinem Aufprall nach dem Zielsprung das rechte Schlüsselbein sowie riss er sich Kreuz- und Innenband im rechten Knie.

An seinen Unfall kann er sich nur lückenhaft erinnern: „Ich weiß, dass ich mit aller Gewalt versucht habe, die Ski hoch zu ‚schränzen‘. Aber die fühlten sich an wie Blei.“ Vom Aufprall wusste er nichts mehr.

EKG schlug Alarm

Trotz aller Tragik wollte Kryenbühl unbedingt die TV-Aufnahmen seines Sturzes sehen - zum Leidwesen des Krankenhauspersonals.

„Mein EKG hat Alarm geschlagen, weil mein Puls aufgrund von meinen Sturzbildern derart in die Höhe geschossen ist“, erzählte der Speedspezialist. „Deshalb ist sofort eine Krankenschwester in mein Zimmer gekommen und mich ganz aufgeregt gefragt, was denn los sei.“ Als er ihr gestand, was er getan hatte, „hat sie mich gebeten, dass ich das bleiben lassen soll.“

Kryenbühl war nicht der einzige Rennläufer, der in Kitzbühel verunfallte. Insbesondere für den rund 80 Meter weit gehenden Zielsprung ernteten die Organisatoren Kritik. „Aber ich muss mir selber den Vorwurf machen, dass ich mich zu wenig resolut dafür stark gemacht habe, dass der Sprung im Hinblick aufs Rennen abgetragen wird“, sagte Kryenbühl im Rückblick auf die Erfahrungen, die er im Training schon gemacht hatte.