Kitzbühel ist auch ohne Fans ein "Super-Beispiel"

Nach einem kurzen Stopp in Sankt Pankraz war Hannes Trinkl gestern schon wieder am Kitzbüheler Hahnenkamm als "Pistenarbeiter" im Einsatz. Der FIS-Beauftragte für die Speed-Rennen der Herren schnitzt an der perfekten Streif, was angesichts der Schneelage eine leichte Übung sein sollte. Im Interview mit den OÖN blickt der 53-Jährige noch einmal zurück auf das Lauberhornrennen in Wengen und wagt einen Blick in die olympische Zukunft.