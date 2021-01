"Das ist genau das, was wir im Abfahrtssport nicht haben wollen." Hannes Trinkl, bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel als FIS-Renndirektor im Einsatz, wollte am Ende eines ereignisreichen Tages kein Schönredner sein. Der 500. Abfahrtslauf der Weltcup-Geschichte produzierte zwar ein prächtiges Siegerbild, der Erfolg von Beat Feuz vor Matthias Mayer und Dominik Paris war aber von zwei üblen Stürzen überschattet.