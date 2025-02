Kanadier Cameron Alexander erlitt Kreuzbandriss

Wie sich erst später herausgestellt hat, hat der 27-Jährige am 6. Februar bei seinem Sturz im zweiten Training für die WM-Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm im linken Knie einen Kreuzbandriss erlitten. Daher verpasste er den Start tags darauf im WM-Super-G. Alexander hat in dieser Saison in den Abfahrten von Bormio und Kitzbühel Rang drei belegt, mittlerweile wurde er schon operiert.

