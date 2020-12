Jetzt im Liveticker: Stand beim Herren-Super-G in Val d'Isere

Vor dem jährlichen Speed-Auftakt werden Österreichs Skifahrer zuletzt immer daran erinnert, wie lange die bisher letzten Gewinne von Weltcupkugeln her sind. 2008 gewann Hannes Reichelt die Super-G-Wertung, 2012 Klaus Kröll jene in der Abfahrt. Ersterer ist mit seinen 40 Jahren immer noch mit dabei, nach einem Kreuzbandriss lastet auf ihm aber am wenigsten Druck.

Der Abschlusstrainingsschnellste Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer indes hoffen, gleich an diesem Wochenende in Val d'Isere vorne mit dabei zu sein. Normalerweise starten die Herren Ende November in Lake Louise in die Saison, coronabedingt fielen die Überseerennen heuer aber aus.

Der Liveticker zum Herren-Super-G in Val d'Isere:

