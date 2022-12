Jetzt live: Riesentorlauf der Herren in Alta Badia

Die ÖSV-Herren waren gesundheitlich angeschlagen zum Weltcup-Fixtermin nach Alta Badia gereist. Wie sich erst nach dem Rennen herausstellte, wackelte beim kränkelnden Stefan Brennsteiner und dem am Knie bedienten Roland Leitinger bis zuletzt der Start. Manuel Feller war bereits in Val d'Isere nicht beschwerdefrei. Einzig Marco Schwarz präsentierte sich nach einer überstandenen Verkühlung bei bester Gesundheit.

Schwarz stellte am Sonntag sein bestes Riesentorlauf-Ergebnis im Weltcup ein. 2019 in Alta Badia war er ebenfalls auf den sechsten Platz gefahren. "Ich glaube, heuer im Sommer haben wir gut gearbeitet, dass da ein guter Schritt vorwärts gegangen ist. Es hat sich sehr fein angefühlt, aber bei weitem nicht am Limit", nahm er sich eine weitere Steigerung für das Rennen am heutigen Montag vor.

Der erste Durchgang startet um 10 Uhr. Um 13.30 Uhr gehen die Läufer dann für den zweiten Durchgang an den Start. Wir berichten im Liveticker.

