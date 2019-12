Gritsch in St. Moritz Dritte im Parallelslalom

Der Slowakin Petra Vlhova gelang nach dem Startverzicht von Mikaela Shiffrin ein Favoritensieg, Zweite wurde Anna Swenn Larsson. Die Schwedin war im Halbfinale Siegerin gegen Gritsch.

Nur zwei weitere ÖSV-Damen waren im Hauptbewerb der besten 32 dabei: Katharina Liensberger war gleich in der Auftaktrunde gescheitert, Katharina Truppe war im Achtelfinale zwei Hundertstelsekunden langsamer als ihre Gegnerin Nina Haver-Löseth aus Norwegen. Für die Technik-Spezialistinnen geht es bereits am Dienstag mit einem Riesentorlauf in Courchevel weiter.

