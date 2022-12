Jetzt ist Vincent Kriechmayr der Leitwolf

"Die Lücke, die er im Team hinterlässt, ist riesengroß und wird auch so rasch nicht geschlossen werden", betonte ÖSV-Alpinchef Herbert Mandl nach dem überraschenden Rücktritt des dreifachen Olympiasiegers und folgenden Ski-Beben am Donnerstag.

Vincent Kriechmayr dürfte ab sofort noch breitere Schultern brauchen, der Gramastettner ist jetzt der unumstrittene Leitwolf im ÖSV-Speed-Team. Mandl hätte sie gerne, doch Aufstellungssorgen wie früher wird der Niederösterreicher vor der WM in Courchevel/Meribel (6. bis 19. Februar) nicht haben. Mit Kriechmayr, dem nun einzigen Saison-Weltcup-Sieger im ÖSV, Daniel Hemetsberger und Otmar Striedinger gibt es nur drei logische Kandidaten für sogar fünf Plätze für Abfahrt und Super-G.

"Der große Andrang, die große Selektion, wie wir sie um die 2000er-Jahre gehabt haben, wird sich nicht stellen – leider, das muss man so ehrlich sagen", erklärte Mandl. "Aber diejenigen, die infrage kommen, haben Topleistungen gebracht. Ich denke, wir sind trotzdem in allen Disziplinen gut aufgestellt." Neo-Cheftrainer Marko Pfeifer will bis zur Heim-Weltmeisterschaft 2025 in Saalbach ein schlagkräftiges Speed-Quartett mit Medaillenchancen formen.

