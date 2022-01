Jansrud gibt bei Olympia Comeback nach Verletzungspause

Am 3. Dezember hatte er bei seinem Sturz im Super-G von Beaver Creek Schäden am Kreuzband und an den inneren Seitenbändern im Knie erlitten und musste operiert werden. Es war vom Saisonende und sechs bis neun Monaten Pause die Rede. Überraschend geht sich für den 36-jährigen Super-G-Olympiasieger von 2014 nun ein Antreten in Yanqing aus.

Er sei hocherfreut, Norwegen bei seinen fünften Olympischen Spielen zu vertreten, schrieb Jansrud in den sozialen Medien. Es sei eine ziemliche Reise seit seinem Crash in Beaver Creek gewesen. Der Heilungsprozess sei aber unerwartet gut fortgeschritten, die Operation wurde vertagt, die kleine Hoffnung auf China lebte. "Das Kreuzband schien stark zu sein und wir haben das Augenmerk auf Olympia gelegt." Die finale Vorbereitung absolvierte er in Kvitfjell.