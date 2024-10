Italienische Skirennfahrerin bei Sturz in Südtirol tödlich verletzt

Traurige Nachrichten aus dem italienischen Skiverband. Die 20-jährige Skirennfahrerin Matilde Lorenzi ist nach einem Sturz am Montag am Schnalser Gletscher in Südtirol ihren schweren Verletzungen erlegen.

Italiens Nachwuchsfahrer befanden sich am Montag zum Trainieren am Schnalser Gletscher in Südtirol. Dabei kam Lorenzi auf der Grawand-Piste schwer zu Sturz. Das Toptalent war mit voller Wucht mit dem Gesicht auf die pickelharte Piste aufgeschlagen. Nach einer Erstversorgung durch das anwesende Trainerteam wurde Lorenzi mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus in Bozen geflogen.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Von dort kam am Dienstagmorgen die traurige Nachricht, dass es Lorenzi nicht geschafft hat und ihren schweren Verletzungen erlegen ist. Der Teenager galt als eines der größten Talente im italienischen Skiverband und hatte sich als erst 18-Jährige im Vorjahr den italienischen Meistertitel im Riesentorlauf geholt. Auch bei den Juniorinnen holte sie in dieser Disziplin den nationalen Titel. Im Januar 2023 feierte sie zudem einen Sieg bei einem FIS-Riesenslalom. Bei Europacup-Rennen fuhr sie zehnmal in die Top 30. Ihr Bestresultat war ein 11. Platz beim Super-G in St. Moritz GR im Dezember 2023.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.