Katharina Liensberger befindet sich in einem "Flow" – und das in der italienischen Heimat ihres verstorbenen Großvaters. "Er gibt mir Kraft", sagte die 23-jährige Vorarlbergerin, der im Moment (fast) alles aufzugehen scheint. Seit gestern hängen über ihrem Bett im Hotel Bellevue in Cortina d’Ampezzo zwei WM-Medaillen. "Bronze glänzt wie Gold", freute sich die Super-Technikerin nach ihrem zweiten WM-Coup.