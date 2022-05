In der Ski-Szene brodelt es

In der Ski-Welt brodelt es. Der umstrittene Präsident Johan Eliasch ist gestern beim Kongress des Internationalen Ski-Verbandes (FIS) in Mailand zwar für vier weitere Jahre in seinem Amt bestätigt worden. Der schwedisch-britische Geschäftsmann, milliardenschwerer Eigentümer des Ski-Herstellers Head, erreichte von den 126 zu vergebenden Stimmen 70 und damit die Mehrheit. Aber 56 drückten ihre Ablehnung durch ihre Enthaltung aus.

Eliasch hatte das Amt im Juni 2021 vom verstorbenen Schweizer Gian Franco Kasper übernommen. Bei seiner Wiederwahl war er der einzige Kandidat, die Abstimmung bei der Generalversammlung hätte per Akklamation stattfinden sollen. Auf Antrag mehrerer Delegierter wurde eine geheime Wahl festgelegt. Bei der Wahl verließen einige Funktionäre dann erbost den Saal.

Auch Österreichs langjähriger Ski-Präsident Peter Schröcksnadel, der noch im letzten Jahr die treibende Kraft der Eliasch-Wahl war, ist nicht mehr in dessen Lager, obwohl er für seine lange Mitwirkung im FIS-Vorstand gestern Standing Ovations erhielt, später erfolgte einstimmig seine Ernennung zum Ehrenmitglied. Rot-weiß-roter Vertreter im Vorstand statt des zuletzt als Vizepräsidenten amtierenden Tirolers ist der Vorarlberger Patrick Ortlieb.

Schröcksnadel und seinen mächtigen Kollegen stößt aber sauer auf, dass Eliasch die FIS umgehend reformieren will. Unter anderem strebt er eine Zentralvermarktung an, die Rechte für Weltcup-Wettbewerbe lagen in der Regel jedoch bisher bei den nationalen Verbänden.

Ein wesentlich neuer Punkt in der nächsten Saison ist, dass es für die Männer nach der WM im Februar in Meribel/Courchevel erneut nach Nordamerika geht. Für Eliasch ist das eine Notwendigkeit: "Skirennsport ist groß in den USA, aber die FIS ist dort nicht so am Plan, wie sie sein sollte", ließ er wissen. Und auch China hat er verstärkt im Fokus. "Wir hoffen, China in allen Disziplinen im Kalender zu haben."

"Die Wahl war transparent"

Eliasch will trotz miserablen Abstimmungsergebnisses weiter unbeirrt seinen Weg gehen. "Wir brauchen Veränderung, wir brauchen einen Wandel", sagte der FIS-Chef nach der Wahl. Dass es Unstimmigkeiten gegeben hat, irritiert Eliasch nicht. "Es gibt verschiedene Meinungen, es ist eine Demokratie. Aber die Wahl war transparent." Für Eliasch votierten vor allem kleine Nationalverbände, die sich durch seine Reformpläne mehr Geld erhoffen.