In den italienischen Medien ist Kriechmayrs Triumph nur eine Randerscheinung

Der „Corriere dello Sport“ hat einen Umfang von 40 Seiten, 37 davon sind dem Sport gewidmet, drei - sagen wir einmal so - dem restlichen Weltgeschehen. Die alpine Ski-Weltmeisterschaft 2021 in Cortina d‘Ampezzo muss man in diesem Konglomerat trotzdem mit der Lupe suchen. Auf 29 Seiten Fußball-Berichterstattung folgt eine Doppelseite Tennis mit den Australian Open und dem italienischen Schlagabtausch zwischen Fognini und Carruso, den Ersterer mit 14/12 im Tiebreak des fünften Satzes für sich entschieden hat. Eine prominentere Rolle als Alpin-Ski nehmen auch Radsport, Basketball und Volleyball ein. Aber hey, was ist denn da? Eine halbe Seite Ski auf Seite 33 - weniger dominiert von den Triumphzügen der Lara Gut-Behrami und des Vincent Kriechmayr als vielmehr vom Wehklagen über die bescheidene Performance der „Squadra azzurra“.

Die rosarote „Gazzetta dello Sport“ hat immerhin fünf Seiten für Cortina übrig, allerdings auch erst nach einer Flut von Fußball. Der ist mit Abstand Sport Nummer eins in Italien.

Der „Corriere delle Alpi“ serviert ein zweispaltiges Bild von Kriechmayr im Kreise seiner Kollegen und Trainer, garniert mit rot-weiß-roter Fahne. „Die beiden Super-Gs krönen Kriechmayr und Gut“, titelte das Blatt aus Belluno. Und: „Paris fährt lange auf Podestkurs und schließt als Fünfter ab.“ Dominik Paris, der entthronte Titelverteidiger war der beste Italiener am ersten Renntag dieser WM. Für die Damen des Gastgebers endete der Auftaktbewerb mit einer herben Enttäuschung und einem zehnten Rang von Federica Brignone - unmittelbar vor Marta Bassino.

Brignone ließ ihrem Frust anschließend in knackigen Wortspenden freien Lauf. „Der Schnee ist weich und die Piste einfach“, kritisierte die amtierende Gesamt-Weltcupsiegerin die heimische Tofana. Einmal in Fahrt, ließ sie nicht mehr locker. Gegenüber „Il Gazzettino“ brachte Brignone ihr Bedauern über fehlende Zuschauer und WM-Stimmung zum Ausdruck. „Die Depression wird kommen.“ Daneben zeigt die regionale Tageszeitung noch ein Foto von Miha Hrobat, wie sie während des Super-Gs mit dem Akija abtransportiert wird.

Eine positive Geschichte sieht anders aus. Vincent Kriechmayr ist das egal. Er hat seine Goldmedaille. Und die wird ihm niemand wegnehmen können.