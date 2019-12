In Bormio geht es Schlag auf Schlag: "Hier runter fährt jeder am Limit"

Nach einem kurzen Stopp bei ihren Familien wurden die Ski-Asse bereits gestern wieder aus ihrer Weihnachtspause gerissen. Im Training für das heute (11.30 Uhr) mit einer etwas verkürzten Abfahrt beginnende Weltcup-Triple in Bormio wurde allen spätestens ab dem zweiten Tor klar, dass es jetzt wieder voll zur Sache geht. Die "Stelvio" gilt als eine der härtesten Abfahrten im Weltcup-Kalender, der Respekt vor der aufgrund zahlreicher Schläge extrem unruhigen Piste ist bei allen, die dort hinunterbrettern müssen, sehr ausgeprägt.

"Auf diese Abfahrt muss man sich konzentrieren, sie hat es definitiv wieder in sich. Hier runter fährt jeder am Limit", sagte ÖSV-Routinier Hannes Reichelt, der bereits 39 Jahre alt ist und 2012 in Bormio ex aequo mit Dominik Paris gewann. Es war der 13. Sieg eines Österreicher bei diesem Traditionsrennen und zugleich der bisher letzte.

Das gestrige Training war nur ein eher dezenter Hinweis darauf, dass die ÖSV-Läufer am Wochenende am Stilfser Joch wieder die Siegerstraße finden werden. Während Paris als Zweiter hinter Überraschungsmann Brice Roger aufzeigte, kamen die Routiniers Matthias Mayer als Achter und Hannes Reichelt als Zehnter unter die Top Ten. Schnellster Österreicher war überraschend Christopher Neumayer, der mit Startnummer 41 auf Platz sechs fuhr.

"Es gibt sicherlich noch ein bisserl was zu tun, aber ich bin sehr zuversichtlich", sagte Mayer nach seiner Trainingsfahrt. Er erwarte mit den beiden Abfahrten heute und morgen und der Kombination am Sonntag ein schwieriges Wochenende. "Bormio ist eine der schwierigsten Abfahrten im ganzen Jahr. Ich freue mich drauf, werde mich darauf einstellen und mein Bestes geben."

Kriechmayr muss zulegen

So wie seine Teamkollegen peilt auch Vincent Kriechmayr ab heute wieder eine Top-Platzierung an. "Ich will ums Podium mitfahren. Das ist das Ziel", sagte der Mühlviertler, der gestern einige Passagen "versemmelte" und rund zwei Sekunden Rückstand auf die Bestzeit hatte. Kriechmayr ist nach seinem Sieg im Super-G von Gröden natürlich top-motiviert. Der 28-Jährige könnte mit einem Spitzenresultat heute wieder Henrik Kristoffersen die Führung im Gesamtweltcup entreißen.

Verletzungspech für die Schweizer

Das Schweizer Ski-Team der Herren ist bei den vorweihnachtlichen Rennen in Alta Badia stark dezimiert worden. Marco Odermatt erlitt im Riesentorlauf einen Riss des Außenmeniskus im rechten Knie. Nun muss auch Mauro Caviezel wegen einer Unterschenkelverletzung pausieren. Wie lange die beiden ausfallen, ist noch unklar. Odermatt hatte sich vor Weihnachten noch in Zürich einer Operation unterziehen müssen. Es wurde ihm dabei ein Teil des Außenmeniskus arthroskopisch entfernt.

Auch Beat Feuz ist nicht fit. Der 32-Jährige hat sich in Gröden einen Mittelhandknochenbruch zugezogen und startet in Bormio mit einer Schiene. Im Training wurde er immerhin Siebenter.

Training in Bormio: 1. Roger (Fra) 1:55,42 Min.; 2. Paris (Ita) +0,22 Sek.; 3. Casse (Ita) 0,30; 4. Aamodt Kilde (Nor) 0,35; 5. Ferstl (D) 0,41; 6. Neumayer (Ö) 0,48; 7. Feuz (Sui) 0,51; 8. Mayer (Ö) 0,58; 9. Kryenbühl (Sui) 0,63; 10. Reichelt (Ö) 0,65; 17. Jansrud (Nor) 1,53; 18. Dreßen (D) 1,57; 23. Danklmaier 1,81; 26. Kröll 2,11; 28. Kriechmayr 2,14; 32. Striedinger 2,40; 38. Franz 2,72; 64. Babinsky 5,78