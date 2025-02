Immer am Limit: Ist für Vincent Kriechmayr 2026 Schluss?

Siegerehrung, Interviews, Händeschütteln, Schulterklopfer, Bieranstich, Geschenke vom Format eines zünftigen Gürtels oder eines Gutscheins für eine WC-Installation – Vincent Kriechmayr wurde nach dem Gewinn der Silbermedaille in der WM-Abfahrt, wenn man so will im Schweizer Sandwich zwischen Champion Franjo von Allmen und Alexis Monney, von einer Station zur nächsten gereicht.