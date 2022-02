Im Skisprung-Weltcup spricht jetzt alles für Kramer

Sara Marita Kramer meldete sich nach Wochen der Tristesse, die das coronabedingte Olympia-Aus der Goldfavoritin nach sich gezogen hatte, eindrucksvoll zurück. Die 20-jährige Salzburgerin baute gestern als Zweite von Hinzenbach – es war ihr erster Einzel-Stockerlplatz auf der von ihr wenig geliebten Schanze im Eferdinger Becken – ihren Vorsprung im Gesamt-Weltcup auf 254 Punkte aus.

Erste Jägerin ist die überlegene Tagessiegerin von gestern, Nika Kriznar (Slo), die sich eine Sonderprämie in der Höhe von 10.000 Euro sicherte. Nach Addition der Springen in Ramsau und Hinzenbach darf sich die 21-Jährige "Alpenkönigin" nennen. Kriznars slowenische Landsfrau Ursa Bogataj, die am Samstag triumphiert hatte, ging gestern leer aus. Weil die 26-Jährige verbotenerweise während einer Gelb-Phase losfuhr, wurde sie disqualifiziert.

Das Funkeln in den Augen

"Das Comeback war nicht so einfach für mich, ich hatte hier meine Probleme, aber dann ist mir beim letzten Sprung (auf 91,5 Meter, Anm.) der Knopf aufgegangen. Es war richtig cool. Endlich habe ich die Hocke, die ich mir vorgenommen habe", sagte Kramer mit einem gewinnenden Lächeln.

Das Funkeln in den Augen ist zurück, detto der Erfolgshunger. "Motivation und Selbstvertrauen sind groß", betonte die Ausnahmeathletin, die bereits morgen mit ihren ÖSV-Kolleginnen in den Flieger nach Norwegen klettern wird. Am Mittwoch wird auf der Großschanze von Lillehammer die 6. Raw Air – für Kramer ist es die erste – eröffnet.

Den großen Druck haben jetzt ihre Verfolgerinnen. Weil die Blue Bird Tour in Nischni Tagil und Tschaikowski aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine abgesagt wurde, stehen in dieser Saison nur noch fünf Einzelkonkurrenzen auf dem Programm.

Wenn Kramer fit bleibt, wird ihr die Kristallkugel wohl nicht mehr zu nehmen sein. "Die Sara hat eine Super-Ausgangsposition, wir wollen ihr als Team helfen, dieses Ziel zu erreichen", sagte Cheftrainer Harald Rodlauer, der trotz der Ausfälle von Daniela Iraschko-Stolz und Eva Pinkelnig eine starke Equipe aufstellen kann. Drei Stockerlplätze an den drei Wettkampftagen in Oberösterreich untermauern das. Am Freitag hatten die ÖSV-Ladys den Teambewerb gewonnen, am Samstag war Lisa Eder Dritte gewesen, gestern hievte sich Kramer vom zehnten auf den zweiten Platz.

Jacqueline Seifriedsberger (SC Waldzell) belegte in den Einzelkonkurrenzen die Ränge elf und neun. "Es ist noch nicht ganz das, was ich draufhabe. Aber schön langsam wird es wieder, wir greifen an", betonte die Schildornerin, die wie Kramer die Winterspiele wegen Corona verpasst hatte.

Nächstes Jahr soll es wieder ein Heimspiel in Hinzenbach geben – dann mit Zuschauerbeteiligung.