Vincent Kriechmayr hat sich nach einer Schwächephase eindrucksvoll zurückgemeldet und in Courchevel, wo im kommenden Jahr die Ski-Weltmeisterschaften über die Bühne gehen werden, seinen elften Weltcupsieg gefeiert. Es war der zweite in dieser Saison, der zweite in der Abfahrt nach dem Triumph beim Klassiker in Wengen. "Das ist eine schöne Geschichte. Ich wollte unbedingt zeigen, was ich draufhabe", sagte der 30-jährige Gramastettner.

"Dass es zuvor nicht gelaufen ist, war eigentlich immer meine Schuld. Da muss ich mich selber an der Nase nehmen. Ich habe sehr viele Rennen aufgrund vieler Fehler vergeigt", zeigte sich Kriechmayr gewohnt selbstkritisch.

"Wie hast du das gemacht?"

Gestern war er nicht zu schlagen gewesen – auch nicht von den starken Schweizern um den zweitplatzierten Gesamtweltcup-Gewinner Marco Odermatt und den Dritten Beat Feuz, dem letztlich nur 13 Punkte auf seine fünfte kleine Kristallkugel in Folge in der Abfahrt fehlten. Das Rennen machte Aleksander Aamodt Kilde (Nor), der unmittelbar vor Daniel Hemetsberger Vierter wurde.

Der 30-Jährige aus Nußdorf zog eine sehr zufriedenstellende Bilanz. "Das war ein perfekter Abschluss. Ich hoffe, dass ich mich mit Blick auf das nächste Jahr noch verbessern kann und es ganz rauf aufs Trepperl schaffe. Das Niveau in der Herrenabfahrt ist unglaublich. Wie man in Kvitfjell gesehen hat, ist bis Nummer 50 die Qualität da, Rennen zu gewinnen. Das streicht die Klasse von Beat, Aleks, Vinc und Mothl raus, die in jedem Rennen in den Top Fünf sind. Das ist sensationell, da möchte ich auch hin", sagte Hemetsberger, der Achte im Abfahrtsweltcup.

Kilde strahlte mit der kleinen Kristallkugel um die Wette. "Ich bin richtig glücklich, es war eine unglaubliche Saison – richtig geil und cool", sagte der 29-Jährige, der gestern gleich doppelten Grund zur Freude hatte. Denn seine Lebensgefährtin Mikaela Shiffrin machte mit ihrem 74. Weltcupsieg einen Riesenschritt in Richtung des Gesamtweltcup-Siegs. Die US-Amerikanerin entschied die letzte Abfahrt, in der die Top Sieben nur durch 28 Hundertstel getrennt waren, für sich und baute ihren Vorsprung auf Konkurrentin Petra Vlhova auf 156 Punkte aus. Die Slowakin ging als 16. leer aus.

"Man kann sagen, dass es ein perfekter Tag für mich war. Das Glück war auch auf meiner Seite, vielleicht ist der Untergrund mit den späteren Nummern ein bisschen besser geworden. Außerdem ist das Licht rausgekommen, die Sicht war gut", erläuterte Shiffrin, die demnach im heutigen Super-G (10 Uhr, ORF 1) ihren ersten Matchball hat. Kilde glaubt fest an seine Herzdame, die er nach ihrem Husarenritt mit einer innigen Umarmung und den Worten "Unglaublich – wie hast du das eigentlich gemacht?" im Ziel empfing.

Shiffrin feierte ihren 74. Sieg, Freund Kilde den Gewinn der kleinen Kugel. Bild: APA/AFP/SEBASTIEN BOZON

Scheyer glänzte als Zweite

Kildes Lockerheit kommt nicht von ungefähr. Heute (11.30 Uhr, ORF 1) kann er frei von Druck den Super-G bestreiten: Die nächste kleine Kugel ist dem "Super-Elch" nicht mehr zu nehmen. Er hat in dieser Disziplin Kriechmayr entthront.

Bei den Damen steht Federica Brignone als italienische Super-G-Kugelgewinnerin fest, gestern ließ sich Landsfrau Sofia Goggia in der Abfahrt nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Platz zwölf war ausreichend, weil Rivalin Corinne Suter (Sui/19.) nicht punktete.

Christine Scheyer ist für den heutigen Super-G nicht qualifiziert, trotzdem hatte sie ein breites Grinsen auf den Lippen: Die Vorarlbergerin wurde Zweite in der Abfahrt, nur eine Zehntel hinter Shiffrin. "Damit habe ich nicht gerechnet, ich bin sehr happy und stolz."