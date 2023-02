Isabella Wright war im Training für die Abfahrt der Ski-WM in Meribel/Courchevel böse gestürzt. Die US-Amerikanerin flog nach etwa 40 Fahrsekunden in einer Rechtskurve in die Fangzäune.

Die 26-Jährige will das Rennen am Samstag aber nicht abschreiben. Auf ihrem Instagram-Kanal zeigte sie ihre beiden einbandagierten Knöchel her und schrieb dazu: „Ich werde meinen inneren Hermann Maier kanalisieren, um mich bestmöglich für die restliche Woche hier in Meribel zu erholen.“

Im Abfahrtstraining am Freitag war Wright am Start, fuhr mit 1,95 Sekunden Rückstand auf die Schnellste Sofia Goggia die 25.-beste Zeit.

In ihrem Posting spielte Wright freilich auf die Olympischen Winterspiele 1998 in Nagano an. Damals war der favorisierte Herman Maier in der Abfahrt spektakulär ab, sicherte sich aber später Gold im Super-G und Riesenslalom.

