"Ich hatte Gefühle der Todesangst"

Gegen 14.15 Uhr hat sich gestern die Sonne über Kitzbühel verabschiedet und das Kommando einem breiten Wolkenband überlassen. Es fühlt sich an wie die Ruhe vor dem (Fan-An-)Sturm, der spätestens am Freitag, dem ersten Renntag (Abfahrt), erwartet wird. Derzeit ist es noch ziemlich beschaulich in der Gamsstadt, wenngleich der eine oder andere so etwas wie ein Pochen in den diversen Ski-Team-Quartieren vernommen haben will.