Hütter verpasste Super-G-Kugel: ÖSV blieb in dieser Saison ohne Weltcup-Kugel

Lara Gut-Behrami schnappte sich mit dem Tagessieg noch die Kristallkugel. 66 Punkte mehr hatte die Schweizerin in der Endabrechnung als Hütter. Damit blieb der Österreichische Skiverband 2022/23 wie in der Vorsaison ohne eine Kristallkugel. Dies seit dem Rücktritt Marcel Hirschers nach der Saison 2018/19 schon zum dritten Mal. Acht der insgesamt zehn Kugeln (inkl. Gesamtweltcup) bei Frauen und Männern waren bereits vor dem Saisonfinale vergeben gewesen. Bei den Männern ist noch die Slalom-Wertung offen. Hier fällt die Entscheidung im allerletzten Saisonrennen am Sonntag.

Bei Österreichs Speed-Frauen war mit Ausnahme von Hütter offenbar schon die Luft draußen. Mirjam Puchner (16.), Stephanie Venier (17.), Franziska Gritsch (18.), Nina Ortlieb (19.) und Ramona Siebenhofer (23.) schlossen das Rennen allesamt außerhalb der Weltcup-Punkte ab. 26 Läuferinnen standen am Start.

Nicole Schmidhofer verabschiedete sich mit grüner Haube, Steirerjanker und Lederhose sowie einigen Zwischenstopps und Umarmungen mit Wegbegleitern vom aktiven Spitzensport. Die größten Erfolge in der 16-jährigen Karriere der 34-jährigen Steirerin waren 2017 der Weltmeistertitel im Super-G sowie der Kugelgewinn in der Abfahrt (2018/19). Zwölfmal fuhr sie im Weltcup aufs Podest.

Mehr zum Thema Ski Alpin Lederhose und Janker: So zeigte sich Schmidhofer bei ihrer letzten Fahrt SOLDEU. Beim Super-G in Soldeu absolvierte Nicole Schmidhofer ihre letzte Fahrt. Am Vortag hatte die 34-Jährige ihr Karriereende bekanntgegeben. Lederhose und Janker: So zeigte sich Schmidhofer bei ihrer letzten Fahrt

Vierte Kugel im Super G für Gut-Behrami

Hütter probierte es im Frühlingsrennen in Andorra mit Angriffslinie, konnte mit der Idealfahrt von Gut-Behrami aber nicht mithalten. "Ich habe wirklich gekämpft. Wenn ich es wo verloren habe, dann sicher mit den zwei Nullern in St. Moritz und St. Anton. Aber sicher nicht heute", sagte Hütter im ORF.

Sie war nach sieben Saisonrennen mit sieben verschiedenen Siegerinnen als Dritte ins Finale gegangen. 25 Punkte hatte ihr Rückstand auf die führende Italienerin Elena Curtoni (Tages-10.) ausgemacht. Sie beendete die Saison als eine von zwei ÖSV-Siegerinnen, zwei zweiten und einem dritten Weltcup-Rang, sowie WM-Bronze im Super-G.

Gut-Behrami war mit 5 Punkten mehr am Konto als Hütter auf Platz zwei gelegen. Und überholte Curtoni, die wie Ortlieb am Mittwoch gestürzt war, noch klar. Um auch Federica Brignone zu biegen, benötigte es für die hochdekorierte Schweizerin aber schon ihren 37. Weltcupsieg. Der Lohn war ihre schon vierte Kugel im Super-G.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Marcel Hirscher

Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.