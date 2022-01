Hütter: "Es ist schwierig, das Ganze in meinem Kopf zu ordnen"

Nach mehr als fünfjähriger Pause und etlichen schweren Verletzungen hat sich Cornelia Hütter als Siegläuferin im alpinen Ski-Weltcup zurückgemeldet. Die Steirerin feierte gestern im Super-G von Garmisch-Partenkirchen ex aequo mit der Italienerin Federica Brignone ihren dritten Weltcuperfolg. Zuvor hatte die 29-Jährige am 12. März 2016 in Lenzerheide (Super-G) und am 1. Dezember 2017 in Lake Louise (Abfahrt) triumphiert.

Hütter ist rechtzeitig vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Hochform, das nährt die Zuversicht im Rennen um Edelmetall. "Ich wollte die alte Risiko-Conny mit der neuen Technik-Conny verbinden, ich glaube, das ist mir gut gelungen", freute sich die Speed-Läuferin, die ein überragendes ÖSV-Team mit sechs Athletinnen unter den besten zwölf anführte. Tamara Tippler landete als Dritte ebenfalls auf dem Stockerl, Mirjam Puchner wurde Vierte, Nadine Fest Fünfte.

Doch Hütter überstrahlte angesichts ihrer Leidensgeschichte, die am 4. Jänner 2017 mit einem Kreuzband- und Meniskusriss im Zauchensee-Training ihren Anfang genommen hatte, alle. Ein Innenbandeinriss in Garmisch-Partenkirchen, wo sie sich an diesem Wochenende mit der Kandahar versöhnte, hatte einen WM-Start 2019 verhindert. Beim anschließenden Weltcupfinale in Soldeu zog sich Hütter ihren zweiten Kreuzbandriss zu, der dritte folgte in der Vorbereitung auf das Comeback am 4. März 2020 auf der Reiteralm. Es sollte fast zwei Jahre dauern, bis Hütter am 26. Februar 2021 im Val die Fassa in den Weltcup zurückkehrte. Jetzt ist sie wieder die "Alte" – schmerzfrei, bereit, volles Risiko zu gehen, und pfeilschnell.

Bestes Resultat für Reisinger

Das zeichnete sich bereits am Samstag ab, als Hütter zum ersten Mal seit drei Jahren als Abfahrtsdritte hinter den Schweizerinnen Corinne Suter und Jasmine Flury das Weltcup-Podest erklomm. "Es ist noch schwierig, das Ganze in meinem Kopf zu ordnen. Die vergangenen zweieinhalb Jahre war ich einfach nirgends. Es hat sich gelohnt, nicht aufzugeben."

Auch Elisabeth Reisinger musste sich nach einem Kreuzbandriss zurückkämpfen, die 25-jährige Peilsteinerin, die als Abfahrtssechste von Garmisch ihr bis dato bestes Weltcupergebnis erzielte, wäre eine würdige Olympia-Teilnehmerin gewesen. Doch letztlich schien das Speed-Ass der SU Böhmerwald nicht auf der Liste der elf nominierten ÖSV-Damen auf. "Das ist abgehakt, mein Blick richtet sich nur nach vorne", sagte Reisinger, die gestern als Super-G-Zwölfte wieder in die Top 15 fuhr. In dieser Tonart darf es weitergehen. (alex)