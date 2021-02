Hütter bekommt grünes Licht für ihr Weltcup-Comeback

Die 28-jährige Steirerin war mit 2,70 Sekunden Rückstand 47. und damit zügiger unterwegs als noch am Mittwoch, als die von Verletzungen arg gebeutelte ÖSV-Athletin mehr als vier Sekunden zurückgelegen war.

Die Zeit ist also reif für den ersten Weltcup-Auftritt seit 14. März 2019 in Soldeu, wo sich Hütter einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss sowie eine Innenbandblessur im linken Knie zuzog. Am 4. März 2020 sollte der nächste Kreuzbandriss – wieder links – folgen. Jetzt geht die Gewinnerin von zwei Weltcup-Rennen (Lenzerheide 2016, Lake Louise 2017) wieder in den Angriffsmodus. "Es war die richtige Entscheidung, nach Val di Fasse zu kommen", erläuterte die Grazerin, die "mit einer Mischung aus Nervosität und Unsicherheit" in den Ski-Zirkus zurückgekehrt ist. Heute darf man sich keine Wunderdinge erwarten.

Zitterpartie für Sofia Goggia

Dafür ist Ramona Siebenhofer, die bei der WM in Cortina d’Ampezzo dreimal Fünfte wurde, ein heißer Tipp. Die Salzburgerin hat in den vergangenen Wochen Fahrt aufgenommen und gestern die zweitschnellste Zeit markiert. Die verletzte Sofia Goggia fiebert von zuhause aus mit. Die Italienerin hat drei Rennen vor Saisonende einen Vorsprung von 195 Punkten im Abfahrts-Weltcup.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at