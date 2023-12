Hubschraubereinsatz für den Vielfahrer Marco Schwarz

"Wenn man im Slalom nur noch mitfährt, muss man sich die Frage stellen, ob das noch einen Sinn hat." Diese Anmerkung machte Marco Schwarz kurz vor dem Saisonauftakt, als sein Plan, in diesem Winter alle Saisonrennen zu absolvieren, zur Sprache kam. Die Befürchtung, sein Einsatz in den Speed-Rennen würde auf Kosten seiner Slalom-Leistungen gehen, haben sich im letzten Rennen vor Weihnachten als unbegründet herausgestellt. Nach seinem Sieg am Freitag im Nachtslalom von Madonna di Campiglio schnallte der 28-jährige Kärntner gestern im ersten Training in Bormio als Weltcup-Führender die Abfahrtsski an. Am Donnerstag (Abfahrt) und Freitag (Super-G, jeweils 11.30 Uhr) möchte Schwarz wieder "Big Points" im Kampf um die große Kristallkugel einfahren.

Weihnachtspause gab es für Schwarz so gut wie keine. Einen Tag vor dem Heiligen Abend stand er in der "Nacht des Kärntner Sports" im Casino Velden auf der Bühne, wo er als Kärntner Sportler des Jahres ausgezeichnet wurde. Dass er trotz bummvollem Rennkalender so einen Termin wahrnimmt, zeigt die Souveränität und Leichtigkeit, mit der Schwarz aktuell unterwegs ist. Möglich gemacht hat die Teilnahme erst ein Hubschrauber-Einsatz: Skisprung-Olympiasieger Thomas Morgenstern flog Schwarz von Madonna nach Kärnten, nach Velden kam der Allroundler mit einer Polizei-Eskorte. Am Tag nach dem Heiligen Abend, den der Weltcup-Führende daheim in Radenthein im Familienkreis verbrachte, ging es schon wieder weiter nach Bormio – mit dem Auto, nicht mit dem Hubschrauber.

Ein erstes Herantasten

Auf der wie immer pickelharten und welligen "Stelvio" merkte man gestern nichts davon, dass Schwarz nach seinem ersten Saisonsieg auf der Slalom-Piste und dem Ausflug zur Sport-Gala kaum Zeit hatte, seine Batterien aufzuladen. Im ersten Training, in dem das Motto des ÖSV-Teams offensichtlich ein erstes Herantasten war, belegte Schwarz nur drei Hundertstelsekunden hinter Vincent Kriechmayr und unmittelbar vor Daniel Hemetsberger Platz 24. Bester Österreicher war Daniel Danklmaier auf Rang 14. Die erste Bestzeit markierte der Franzose Cyprien Sarrazin vor dem US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle.

Stadion-Atmosphäre in Lienz

Auch für die Ski-Damen gibt es keine Weihnachtsferien. Morgen (Riesentorlauf) und am Freitag (Slalom) sind Mikaela Shiffrin und Co. in Lienz im Renneinsatz. Die Weltcupstrecke auf dem Hochstein ist im rennfertigen Zustand, obwohl es in den vergangenen Tagen geregnet hat. Das Ziel-Stadion direkt in der Stadt wurde adaptiert, unter anderem hat man eine weitere Tribüne aufgestellt. Bis zu 5000 Zuschauer sollen eine Stimmung wie in einem Fußball-Stadion erzeugen. Die Frauenrennen in Lienz sind seit 1997 im Weltcupprogramm, sie finden alle zwei Jahre und alternierend mit Semmering statt. Vor zwei Jahren gewann die heuer im März zurückgetretene Französin Tessa Worley den Riesentorlauf, beste Österreicherin war Katharina Truppe als Neunte. Im Slalom setzte sich die Slowakin Petra Vlhova vor der aus der Coronapause zurückgekehrten Katharina Liensberger durch. Mikaela Shiffrin hatte auch ein positives Ergebnis, allerdings bei einem Corona-Test. Sie war daher nicht in Lienz am Start. (chz)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion Christoph Zöpfl