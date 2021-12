Höhenflug nach vier Kreuzbandrissen

Daniel Hemetsberger (SV Unterach), der sich nach insgesamt vier Kreuzbandrissen immer wieder unermüdlich zurückgekämpft hat, bringt sich mit Blickrichtung Olympische Winterspiele 2022 in Peking in Position. Der Nußdorfer belegte in der ersten alpinen Beaver-Creek-Abfahrt – die zweite war gestern bei Druckbeginn dieser Ausgabe noch im Gange – den achten Rang.