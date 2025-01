Hoch nach Dezembertief - Venier räumte WM-Tickets ab

"Ich bin in meinem ganzen Leben erst einmal im Dezember auf das Podium gefahren. Keine Ahnung, was da oft los ist", sagte die 31-Jährige aus Oberperfuss. "Jetzt kommen drei Rennwochenenden, an denen ich fokussiert bleiben muss."

Nach Platz 17 in der Abfahrt und 13 im Super-G in Beaver Creek sowie 19 im Super-G von St. Moritz hatte Venier am Saisonbeginn damit gehadert, zu fehlerhaft gewesen zu sein. "Wenn ich in den beiden Super-G die Showeinlagen nicht gemacht hätte, wäre ich auch in die Top Ten gekommen", erinnerte die Abfahrts-Vizeweltmeisterin von 2017, die danach aber keinen "Negativstrudel" zuließ.

Die Pause über Weihnachten war aber auch hilfreich für das Knie, beim FIS-Rennen in Copper Mountain hatte sie Anfang Dezember einen Schlag bekommen und nicht mehr auftreten können. Dank viel Therapie hat sie das Problem im Griff und ist beim Fahren schmerzfrei. Und für die WM bereit. "Es tut gut, dass ich ein Ergebnis stehen habe, vor allem ein Stockerl. Ich muss fokussiert bleiben und fleißig weiterarbeiten."

Aller Anfang war in St. Anton

Begonnen hat die Abfahrtskarriere von Venier im Weltcup auf den Tag genau vor zwölf Jahren in St. Anton. Die damals 19-Jährige war 39. geworden. "Ich bin oben gestanden und habe nicht gewusst, ob ich lachen soll, weil ich dabei bin, oder plärren, weil es so schwer war. Ich habe mich gefragt, Steffi, willst du dir das wirklich ein Leben lang antun und deine ganze Skifahrerkarriere Abfahrt fahren? Weil so lustig ist das eigentlich gar nicht." Aber sie habe es durchgezogen und es hat sich anscheinend ausgezahlt.

Spaß am Skifahren hat sie freilich längst und am Sonntag eine "sehr große Erleichterung" verspürt. "Mit dem fünften Platz gestern gehst du gleich viel besser schlafen. Und du stehst in der Früh besser auf", sagte Venier, die sich auch für ihren Südtiroler Servicemann Simon freute. "Es ist sein erstes Stockerl im Weltcup. Es hat bei uns von Anfang an gepasst. Er ist so ein feinfühliger Mensch." Und scheinbar auch mit dem richtigen Gespür für den Schnee, denn die Auswahl, wie er den Rennski herrichtet, überlässt die Athletin "mit hundert Prozent Vertrauen" ihm.

Nur "wilde Henne" Macuga schneller

Am Sonntag war im Super-G nur die 22-jährige Lauren Macuga schneller, "eine wilde Henne" wie Venier erzählte. "Sie hat noch ein bissl den jugendlichen Leichtsinn, den ich auch einmal hatte, jetzt fahre ich überlegter. Eine Amerikanerin abgehängt, die andere war schneller", meinte sie mit Blick auf die Ergebnisliste. Die Abgehängte ist die 40-jährige Lindsey Vonn, die ihr Sensations-Comeback mit Platz vier fortsetzte, nachdem sie in der Abfahrt am Tag zuvor bereits Sechste geworden war.

Übrigens: Als Vonn am 18. November 2000 als 16-Jährige im Slalom von Park City ihr Debütrennen bestritt, war Landsfrau Macuga noch nicht geboren. Sonntag feierten die beiden, als wären sie seit ewig Teamkameradinnen und Vonn hielt das Historische mit ihrer Sofortbildkamera fest.

