Das "Team Hirscher" soll die Riesentorlauf-Herren wieder in Schwung bringen

Das teilte der ÖSV am Montag auf seiner Homepage mit. Der 44-jährige Steirer folgt auf den Tiroler Benjamin Pranter und wird von Ferdinand Hirscher, dem Vater des ehemaligen Ski-Superstars Marcel Hirscher, Günther Steiner (Konditions - bzw. Skitraining) und Josef Percht-Jurlov (Physiotherapeut) unterstützt.

"Als ich gefragt wurde, ob ich das machen möchte, war ich anfangs überrascht und habe schlucken müssen", so Pircher über seine erste Reaktion. Dann habe er sich aber sehr gefreut, "weil es zwar keine leichte, aber sehr reizvolle Aufgabe für mich ist."

Der ÖSV war nach Hirschers Rücktritt in eine Krise geschlittert. "Die Ergebnisse im Riesentorlauf-Team waren nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Daher haben wir uns dazu entschlossen, das Trainer-Team neu zu besetzen", so der Verband. Pircher soll das Riesentorlauf-Team jetzt wieder auf die Erfolgsspur bringen.

„Die Ergebnisse im Riesentorlaufteam waren nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Daher haben wir uns dazu entschlossen, das Trainerteam neu zu besetzen. Mit Michael Pircher haben wir hier einen absoluten Fachmann und sehr erfahrenen und erfolgreichen Trainer“, so der sportliche Leiter der ÖSV-Herren, Andreas Puelacher.

Michael Pircher war von 2012 bis 2019 der verantwortliche Trainer von Marcel Hirscher und übernimmt nun nach einer Saison als Talente-Entwickler im Europacup das RTL-Team rund um Roland Leitinger, Stefan Brennsteiner und Co.

