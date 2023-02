Hirscher: „Henrik hat uns eines Besseren belehrt“

Der Salzburger gratulierte dem norwegischen Sieger. „Henrik hat uns eines Besseren belehrt und ist womöglich den besten zweiten Durchgang seines Lebens gefahren - ich kann nur den Hut ziehen und gratulieren“, teilte der achtfache Ski-Gesamtweltcupsieger nach dem Slalom-WM-Titel von Kristoffersen mit. Der Norweger hatte den ersten Titel der von Hirscher gegründeten Skimarke Van Deer-Red Bull Sports geschafft. „Für uns ist es nicht selbstverständlich, dass wir diese Erfolge bereits im ersten Jahr feiern dürfen. Wir wissen, was es dazu braucht, umso größer ist die Freude und Dankbarkeit, dass wir das geschafft haben“, meinte Hirscher.

Kristoffersen verriet, dass er mit Set-Up-Problemen an seinen Skiern zu kämpfen hatte. „Der Ski funktioniert super, es hat nur ein bisschen mit der Kanteneinstellung zu tun. Ich fahre technisch ein bisschen anders als Marcel, obwohl wir ein ganz gleiches Gefühl haben. Das Problem im Moment ist nur, dass es die erste Saison ist, und wir haben nicht genug Erfahrungen auf den verschiedenen Bedingungen. Dann ist es mit Einstellungen an den Kanten ein bisschen schwieriger. Das war ein bisschen das Problem in Kitzbühel und im ersten Lauf heute. Im zweiten Lauf hat es besser funktioniert.“

