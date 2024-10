Hirscher-Comeback? "Wenn ich ready bin, bin ich ready"

Rund um den Weltcup-Auftakt in Sölden gibt es gefühlt nur ein Thema: das Comeback von Marcel Hirscher. Bereits heute könnte eine Entscheidung fallen, ob der 35-jährige Salzburger bereits an diesem Wochenende sein Comeback wagt. Für den heutigen Dienstag plant der Rekord-Weltcupsieger Materialtests am Hintertuxer Gletscher.

"Wir tüfteln noch immer am Material, aber sicher nicht mehr mit der Intension als es früher war. Es ist aber auch gar nicht mehr möglich. Ob ich jetzt in Sölden mitfahre oder nicht. Wenn ich ready bin, bin ich ready. Wenn nicht, dann nicht. Diese Freiheit zu haben, ist einfach was Cooles", will sicher Hirscher keinen Druck machen.

"Jetzt nehme ich mir die Zeiten, die ich brauche. Egal für was. Wenn an dem Tag kein Skitraining möglich ist, weil Dinge wesentlich wichtiger sind als Blau und Rot, dann ist das so. Früher war das nicht wirklich möglich."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Marcel Hirscher

Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.