Hiobsbotschaft für den Titelverteidiger

Der 28-Jährige zog sich bei einem Sturz im Super-G-Training in Hinterreit (Salzburg) einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. "Es ist besonders ärgerlich, weil ich in der Form meines Lebens bin, aber ich werde stark zurückkommen. Solche Sachen sind Teil des Sports. Ich bin nicht der Erste und schon gar nicht der Letzte", sagte Kilde nach der MRT-Untersuchung in Innsbruck.

Dem norwegischen Herren-Team klebt das Verletzungspech an den Fersen: Kilde ist der bereits dritte Langzeit-Ausfall in dieser Saison. In Adelboden erlitt Sölden-Sieger Lucas Braathen bei einem Sturz eine Seitenbandverletzung im linken Knie. Atle Lie McGrath zog sich eine schwere Bänderdehnung im Knie zu. In beiden Fällen bedeutete es das Saisonende.