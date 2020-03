RTL: Heute folgt der letzte Akt in Hinterstoder

Mit dem Riesentorlauf geht am heutigen Montag das verlängerte Weltcup-Wochenende in Hinterstoder zu Ende. Start des 1. Durchgangs ist um 9:30 Uhr, der 2. Durchgang beginnt um 12:30 Uhr.

Eröffnet wird der siebente von neun geplanten RTL von Henrik Kristoffersen (NOR). Danach folgt mit Zan Kranjec (SLO) der Führende im Disziplinen-Weltcup. Alexis Pinturault (FRA), der in Hinterstoder vor vier Jahren beide RTL gewinnen konnte, hat Nummer drei.

Erster Österreicher im Rennen ist Marco Schwarz mit Nummer 16. Roland Leitinger und Manuel Feller folgen mit 22 und 23. Matthias Mayer ist beim Heimrennen auch wieder am Start, der Kärntner hat Nummer 31. Die Nummern der weiteren Österreicher: 34 Dominik Raschner, 38 Patrick Feurstein, 45 Johannes Strolz, 62 Fabio Gstrein.

"Sollte auch künftig so bleiben"

Tatsächlich wurde das Stodertal am Wochenende trotz düsterer Prognosen ins beste Licht gerückt. Alles spricht dafür, dass man im Vierjahresrhythmus als Weltcupveranstalter weiter im Kalender aufscheinen wird. Bisher war Hinterstoder in Saisonen, in denen weder Olympia noch eine WM stattfindet, als Veranstalter gesetzt. Grabner: "Da gibt es zusätzlich Platz im Kalender. Ich denke, das sollte auch künftig so bleiben."

Ein Fragezeichen ist jedoch, ob Hinterstoder nicht der wichtigste Lobbyist verloren geht, wenn Peter Schröcksnadel als ÖSV-Präsident wie geplant im Sommer Schluss macht. Der 78-jährige Tiroler hatte bei der Vergabe der Weltcuprennen in Österreich bisher das Sagen.

Für eine kleine Schattenseite waren die Organisatoren in Hinterstoder nicht verantwortlich. Im Kampf um den Nationencup konnte die Schweiz ihren Vorsprung am Wochenende auf 967 Punkte ausbauen. Inzwischen glaubt auch Peter Schröcksnadel nicht mehr so recht daran, dass die 30-jährige ÖSV-Siegesserie fortgesetzt werden kann. Grund dafür wären 18 verletzte Kaderleute. Schröcksnadel: "Wir sind im Nationencup hinten, weil unsere Punkte im Spital liegen."

Artikel von Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion c.zoepfl@nachrichten.at