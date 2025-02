Herren-Abfahrt in Garmisch abgesagt

Nachdem am Freitag das erste Abfahrtstraining der Männer in Garmisch-Partenkirchen ausfiel, konnte auch das zweite am Samstag wegen Nebels nicht durchgeführt werden. Daher ist auch die Abfahrt am Sonntag auf der Kandahar abgesagt.

Nicht nach Garmisch gereist war Vincent Kriechmayr, der nach seinem Sturz in der Wengen-Abfahrt noch Beschwerden im Knie hat. "Es ist wichtig, dass er jetzt ein paar Tage Ruhe hat. Er hat bis jetzt sehr intensiv gearbeitet, Reha gemacht, es ist gut, den Körper zu schonen. Ich bin guter Dinge, dass er sich für den Super-G fit bekommt", sagte Cheftrainer Marko Pfeifer in Hinblick auf die WM. Kriechmayr sei noch nicht bei hundert Prozent und wolle kein Risiko eingehen.

Mehr zum Thema Ski Alpin Ski Alpin Anreise am Dienstag? So tastet sich Vincent Kriechmayr an die WM heran Ski alpin: Trotz Verzicht auf Garmisch ist ein Start des 33-Jährigen in Saalbach wahrscheinlich Anreise am Dienstag? So tastet sich Vincent Kriechmayr an die WM heran

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.