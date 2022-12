Hermann Maier: "Das heutige Tempo können nicht mehr alle mitgehen"

Zum Interview lud Hermann Maier ins "Schloss Höch" in seiner Heimat Flachau und reflektierte dort über seine Karriere, das Leben danach, die Sorge um den Sport, die Zukunft der Kinder und die nie verlorene Bodenhaftung. Zum 40. Geburtstag sagten Sie: "Alle sagen, dass das Gute vorbei ist und ab sofort alles schlecht wird." Was sagen Sie zum 50er? Halbzeit? H. Maier: Hundert werden wird schwierig, aber Halbzeit ist gar nicht so schlecht. Früher, da hätte ich gesagt: 50, das ist ja wahnsinnig