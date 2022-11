Dass er schon im Trainingslager vor dem Saisonstart und als Sieger einer stark besetzten FIS-Abfahrt in Copper Mountain aufzeigte, ist ÖSV-Alpindirektor Herbert Mandl offenbar nicht aufgefallen. Der 61-Jährige bezeichnete vor dem Speed-Wochenende in Lake Louise in einem Interview mit den Salzburger Nachrichten die Situation im Team so: "Wir haben vorne mit Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr zwei Topathleten und dahinter zu wenige Fahrer, die nachkommen und sich aufdrängen." In Kanada hat