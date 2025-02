Hellwach nach einer schlaflosen Nacht: "Träume sind da, um erfüllt zu werden"

Die Last, die von den Schultern von Österreichs Damen-Rennsportleiter Roland Assinger abgefallen ist, muss enorm gewesen sein. "Wir hatten Druck, die Medien waren lästig", sagte der Bruder von "Mister Millionenshow" Armin Assinger angesichts des Krisengeredes vor diesen 48. alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach. Unter Tränen ließ der Kärntner seiner Freude freien Lauf, sein Team hat am "Tag X" geliefert.