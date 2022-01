Die gestrige Mobilmachung des Bundesheers am Fuße des Hahnenkamms hatte zwar nichts mit der Corona-Pandemie zu tun, aber sie passte zum Stimmungsbild in Kitzbühel. Dort rüstet man sich unter strengen Auflagen für das kommende Weltcup-Spektakel mit den beiden Abfahrten am Freitag und Samstag und dem Slalom am Sonntag. Anders als am vorigen Wochenende in Wengen gibt es in der Gamsstadt ein Zuschauerlimit mit maximal tausend Fans pro Rennen auf zugewiesenen Sitzplätzen.