Gröden: Super-G der Herren live

Die hohen Temperaturen dieser Tage haben der Saslong-Piste nicht so stark zugesetzt wie befürchtet. Auch in Abwesenheit von Aksel Lund Svindal kommen zwei der Topfavoriten aus Norwegen. Die ÖSV-Herren streben den ersten Super-G-Sieg in Gröden seit 2010 an.

"Ich glaube, es kann überhaupt keiner sagen, wie es sich entwickeln wird", brachte Lake-Louise-Sieger Matthias Mayer die Vorzeichen auf den Punkt. Wobei diese Aussage gleichermaßen für das Wetter wie für die Piste gilt, die zu den Klassikern im alpinen Ski-Weltcup zählt. Die Temperaturen sollten bis Freitag zwar sinken, gleichzeitig könnte es aber auch Niederschlag geben. Es könnte auch so weit kommen, dass das Rennen gestrichen werden muss.

