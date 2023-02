Greenpeace kritisiert Odermatt: „Ernst der Lage nicht begriffen“

Mittlerweile wurde der Brief von über 420 Sportlern gezeichnet sowie von Firmen wie Atomic oder Organisationen wie dem Österreichischen Skiverband oder auch Greenpeace offiziell unterstützt. Darin wurden mehrere Punkte wie mehr Transparenz, Net Zero bis 2035, eine interne Nachhaltigkeitsabteilung und die Reduktion der Emissionen um 50 Prozent bis 2030 gefordert.

Die Umweltorganisation Greenpeace findet Odermatts Enthaltung nicht passend. „Marco Odermatt scheint den Ernst der Lage noch nicht ganz begriffen zu haben“, sagt Klimaexperte Nathan Solothurnmann dem Schweizer Medium „CH Media“. Er sei sich seiner Vorbildfunktion in der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte offenbar nicht bewusst. Odermatt bestätigt schon vor der Kritik in einem Interview mit „CH Media“, dass er für eine Unterschrift angefragt wurde. „Aber ich wollte meinen Namen nicht an die vorderste Stelle setzen, weil ich den Forderungen nicht zu 100 Prozent gerecht werden kann.“ Wer als Topathlet im Weltcup unterwegs sei, habe keine andere Wahl als viel zu fliegen.

