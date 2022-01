Goldregen für Salcher

Für den Kärntner war es nach 2013 und 2017 schon das dritte Speed-Double.

Top-Favorit Arthur Bauchet (Fra) fiel im Super-G aus. "Der Sieg ist für mich unerwartet", sagte Salcher, der aber ein Ass im Ärmel hatte: "Unser Cheftrainer hat den Kurs gesetzt, also wusste ich, was auf mich zukommt." In der stehenden Klasse setzte er sich klar vor dem Russen Alexej Bugajew (+1,39 Sekunden) durch. "Ich bin taktisch gefahren, nicht auf dem letzten Zacken", ergänzte der Sieger.

In der Sehbehinderten-Kategorie sicherte sich der Niederösterreicher Johannes Aigner mit Guide Matteo Fleischmann als Zweiter seine erste WM-Medaille. "Das war mein erstes Rennen auf dem Hang. Deswegen habe ich nicht mit so einem tollen Ergebnis gerechnet", sagte Aigner, dem nur 0,26 Sekunden auf den Franzosen Hyacinthe Deleplace fehlten. Mit den Resultaten ist auch Trainer Markus Gutenbrunner zufrieden: "Das Glück ist momentan auf unserer Seite."