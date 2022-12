Goggia im "Wohnzimmer" wieder voran, Hütter Dritte

Während die Ski-Herren in Beaver Creek wegen Windes sowie starkem Schneefall einmal mehr zum Nichtstun verdammt waren und die Abfahrt abgesagt werden musste, ließen es die Damen in Lake Louise krachen. Die Italienerin Sofia Goggia gab in ihrem "Wohnzimmer" wieder den Ton an, nach den drei Siegen im Vorjahr war sie auch am Freitag in der Abfahrt nicht zu schlagen – schon der vierte Coup in den kanadischen Rocky Mountains in Serie. Hinter der zweitplatzierten Schweizerin Corinne Suter hatte mit Cornelia Hütter auch eine Österreicherin noch auf dem Podest Platz.

Am Ende waren es wenige Hundertstel, die entschieden. Sutter hatte nur deren vier Rückstand auf Goggia, Hütter fehlten ganze sechs auf ihren vierten Weltcup-Triumph. "Ich bin mehr als happy mit dem Resultat. Nach den vielen Verletzungen sind solche Erfolge keine Selbstverständlichkeit", sagte die Steirerin. So dachte auch Nina Ortlieb, die in ihrer Karriere schon mehrere schwere Knieverletzungen verdauen musste und als Sechste (+0,95) abschwang. "Es fühlt sich fast ein wenig wie ein Sieg an", sagte die Vorarlbergerin nach ihrem Comeback. Noch besser lief es für Mirjam Puchner, die Vierte (+0,35) wurde.

Bange Momente um Mühlviertlerin

Bange Momente gab es um die Mühlviertlerin Elisabeth Reisinger. Am Weg zu einer möglichen Top-15-Platzierung kam die 26-Jährige im unteren Streckenteil zu Sturz. Die 26-Jährige konnte wenig später aber alleine ins Ziel fahren. Schon davor hatte Ramona Siebenhofer bei 130 km/h eine Schrecksekunde zu überstehen, als sich plötzlich ein Ski selbstständig zu machen drohte. Die Steirerin rettete die Situation jedoch und hielt sich auf den Beinen – Platz 28.

Gut möglich, dass Goggia am Samstag in der zweiten Abfahrt (20.30 Uhr) und am Sonntag im Super-G (19 Uhr) wieder schwer zu biegen ist. "Ich bin nicht zufrieden mit meiner Fahrt, da wäre viel mehr drinnen gewesen", sagte die Italienerin. Der Konkurrenz ist zu wünschen, dass das nicht ganz ernst gemeint gewesen ist.

Mayer: "Das ist sehr ärgerlich"

Die Herren hoffen a Samstag und Sonntag (jeweils 18.15 Uhr) auf Renneinsätze auf der "Birds of Prey"-Piste. "Alle Rennen bekommen wir sicherlich nicht mehr zurück, das ist mit Blick auf den Gesamtweltcup schon ärgerlich", haderte Matthias Mayer mit den bisherigen Absagen.

Ski-Weltcup-Abfahrt der Damen in Lake Louise: 1. Goggia (It) 1:47,81 Min., 2. Suter (Sz) +0,04 Sek., 3. Hütter (Ö) +0,06, 4. Puchner (Ö) +0,35; 6. Ortlieb (Ö) 0,95; 15. Rädler (Ö) +1,66, 16. Ager (Ö) +1,77; 19. Schmidhofer (Ö) +1,93; Weltcup, Gesamt: 1. Shiffrin (USA) 265, 2. Holdener (Sz) 240, 3. Vlhova (Slk) 220; 9. Liensberger (Ö) 101; Abfahrt: Goggia 100, 2. Suter 80, 3. Hütter 60; Nationencup: 1. Schweiz 1099, 2. Österreich 928, 3. Norwegen 628.

