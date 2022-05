Giger im (Ski-)Stall des Roten Bullen

Als der 59-Jährige Toni Giger vor zwei Wochen nach 33 Jahren sein Dienstverhältnis mit dem Österreichischen Skiverband ÖSV beendete, war die Überraschung groß. Zumal der Sportdirektor hinter seiner Zukunftsplanung ein Fragezeichen stellte. Jetzt scheint sich die Vermutung von Insidern zu bestätigen, dass Giger zukünftig im (Ski-) Stall des Roten Bullen sein umfangreiches Know-How ausspielen wird.

In einem Gespräch mit den Salzburger Nachrichten bestätigt der Salzburger seinen Wechsel zu Red Bull, wo er als Manager im Bereich “Global Sports“ unter anderen für die skisportlichen Agenden von Marcel Hirscher zuständig sein wird. Der Salzburger Serien-Weltcupsieger vermeldete gestern mit dem Norweger Timon Haugan einen Neuzugang in seinem neu gegründeten Van-Deer-Rennstall. Der 25-Jährige gilt als kommender Mann in den Disziplinen Slalom und Riesentorlauf. Hirscher: „Ich finde es mega, einen Attacking Viking in der Van-Deer-Familie willkommen zu heißen.“