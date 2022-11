Generalprobe auf dem Gletscher

"Wir haben in den vergangenen Wochen bei Top-Verhältnissen viele Kilometer abgespult. Dieses Wochenende kommt gerade recht, um vom Trainings- in den Rennmodus umzuschalten", sagt Johannes Rohrweck. Der Großraminger Skicrosser ist wie seine oberösterreichischen Kolleginnen Andrea Limbacher und Christina Födermayr heiß auf den Saisonstart.

Mit einer Top-Besetzung warten am kommenden Wochenende die Bewerbe am Pitztaler Gletscher auf, wo am Samstag um österreichische Meistertitel und am Sonntag um Europacup-Punkte gefahren wird. Doch die internationale Konkurrenz ist groß, zahlreichen Nationen dient die Veranstaltung als wichtige Generalprobe für den Weltcupstart am 8. und 9. Dezember 2022 in Val Thorens (Fra). So wird auch Olympiasieger Ryan Regez aus der Schweiz am Start stehen.

Die 33-jährige Limbacher, ehemalige Weltmeisterin und die mit Abstand routinierteste Fahrerin im ÖSV-Team, freut sich über die nachkommende Generation. "Die beiden Jungen sind eine große Bereicherung. Wir matchen uns ordentlich", sagt die Sankt Konraderin über Junioren-Weltmeisterin Sonja Gigler und die Innviertlerin Födermayr.