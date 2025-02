Gehen die Schweizer Ski-Festspiele in die Verlängerung?

Ob der amtierende Abfahrts-Vizeweltmeister Vincent Kriechmayr bei der alpinen Ski-WM 2027 in Crans-Montana, wo eine Entspannung im Streit mit sechs Anrainern um den Bau des Zielstadions in Sicht ist, am Start sein wird, steht noch in den Sternen. Der 33-jährige Gramastettner hat es sich offen gelassen, ob er nach der Olympiasaison 2025/26 eine weitere anhängen wird.

"Ich schaue von Rennen zu Rennen", sagt Kriechmayr, der sich mit der Strecke im Wallis durchaus angefreundet hat. Im Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt am Samstag (10 Uhr, ORF 1) war er als bester Österreicher Sechster – ohne Torfehler: "Die Strecke ist für jeden neu – vielleicht nicht so spektakulär wie andere, aber das spielt keine Rolle. Die Besten werden sich durchsetzen." Und dazu darf sich der Mühlviertler zählen.

Ausverkauftes Haus

Er schielt auch auf den Super-G am Sonntag (10.30 Uhr, ORF 1), in dem sich vielleicht noch eine Kugelchance auftut. Auf Marco Odermatt fehlen Kriechmayr 119 Punkte. Die Kulisse wird jedenfalls bei den ersten Herrenrennen nach den aus Sicht der Schweizer Lokalmatadore überragenden Titelkämpfen in Saalbach (13 Medaillen, fünf aus Gold) großartig sein. Sämtliche 12.000 Tickets sind verkauft.

Im Rampenlicht steht nicht nur der Weltcup-Führende Odermatt, sondern auch Franjo von Allmen, der als Champion der große Gejagte sein wird. Die aerodynamischen Frisuren nach der gnadenlos ekstatischen WM-Rasur werden sie definitiv nicht bremsen.

"Noch sind nicht alle Emotionen verarbeitet, es wird wohl ein paar Tage brauchen", sagte Doppel-Champion von Allmen (Abfahrt und Team-Kombination), dem sie in seinem knapp 1300 Einwohner zählenden Heimatdorf Boltingen einen rauschenden Empfang bereitet haben. Jetzt gilt der volle Fokus wieder dem Rennsport. Von Allmen hat noch viel vor. Eine kleine Kristallkugel würde dem 23-Jährigen ganz gut gefallen, im Abfahrts-Weltcup liegt er aktuell 93 Punkte hinter Odermatt.

"Echt lässig zu fahren"

Vier Bewerbe in dieser Disziplin sind noch ausständig. "Ich greife an", versichert von Allmen, der in den bisherigen fünf Saisonabfahrten drei Mal Zweiter war. Es gab insgesamt vier Schweizer Doppelsiege, erst am 25. Jänner in Kitzbühel riss die Serie mit dem Erfolg des Kanadiers James Crawford. Daniel Hemetsberger war auf der Streif Vierter, der Nußdorfer nimmt das Stockerl ins Visier. "Es ist eine lange Strecke mit sehr viel Gelände – echt lässig zu fahren."

Vize-Weltmeister Vincent Kriechmayr freundet sich mit der WM-Strecke von 2027 in Crans-Montana an. Foto: gepa

Die Damen haben den ersten von zwei Riesentorläufen in Sestriere schon hinter sich. Die alpine Kerndisziplin bleibt auch nach der WM eine Ski-Austria-Baustelle. "Es hat sich nicht gut angefühlt", sagte Julia Scheib, die sich als beste rot-weiß-rote Athletin auf Rang neun klassierte, während Weltmeisterin Federica Brignone (Ita) triumphierte. "Ich hatte in den vergangenen Tagen Fieber. Ich weiß nicht, wie mir das gelingen konnte", wunderte sich die Weltcup-Führende.

Das RTL-Comeback von Mikaela Shiffrin verlief indes nicht wunschgemäß. Als 25. riss die sichtlich verunsicherte US-Amerikanerin einen Rückstand von 4,65 Sekunden auf.

