Franzose Noel gewann Kitzbühel-Slalom - Schwarz Sechster

Die Podestplatzsperre bei Österreichs Slalomfahrern in diesem Winter hält auch nach dem Ganslernhang-Klassiker an. Bester Österreicher am Sonntag im Weltcup-Slalom von Kitzbühel wurde Marco Schwarz als Sechster. Der Kärntner hatte 0,43 Sek. Rückstand auf den Franzosen Clement Noel, der bei seinem vierten Saisonsieg den Italiener Alex Vinatzer (+0,09) und den Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen (+0,19) hinter sich ließ. Fünf Österreicher kamen in die Top zwölf.

Im ersten Durchgang hatte immer stärker werdender Regen die Eispiste etwas griffiger gemacht, im zweiten wurde der Untergrund erfolgreich mit Salz bearbeitet. Bitter endete das Rennen für die besten zwei des ersten Durchgangs: Der Halbzeitzweite Steven Amiez aus Frankreich patzte, der Führende Timon Haugan aus Norwegen schied aus.

Marco Schwarz (AUT) Bild: GEPA pictures/ Mathias Mandl (GEPA pictures)

"Natürlich wäre mehr drinnen gewesen. Aber es ist schon die Freude da, dass wieder ein Schritt in die richtige Richtung gegangen ist", sagte Schwarz im ORF nicht unzufrieden. "Ein Aufwärtstrend ist da."

Fabio Gstrein schrieb als Achter an. "Im zweiten habe ich probiert, einen draufzusetzen, das ist mir teilweise gut gelungen", meinte er. Manuel Feller wurde Neunter, er lag bei seiner finalen Fahrt praktisch schon im Schnee, blieb im Kurs und stellte seinen enormen Grundspeed unter Beweis. "Das war ein blöder Fehler von meiner Seite. Es will einfach nicht sein." Johannes Strolz und Dominik Raschner landeten ex aequo auf Platz zwölf.

Mehr zum Thema Ski Alpin Kanadier Crawford gewinnt Streif-Abfahrt - Hemetsberger wird 4. KITZBÜHEL. Die Schweizer Dominanz im Abfahrtssport ist gebrochen. In einer hochklassigen und spannend verlaufenden Abfahrt in Kitzbühel schnappte ... Kanadier Crawford gewinnt Streif-Abfahrt - Hemetsberger wird 4.

Strolz verbesserte sich im zweiten Durchgang um sieben Positionen, er meldete seine Anwartschaft auf einen Startplatz bei der WM in Saalbach-Hinterglemm an. "Es liegt mit, wenn mehr Tempo im Lauf ist. Ich bin zufrieden mit der Leistung im zweiten Durchgang. Ich muss jetzt nur noch schauen, dass ich das durchziehe von Star bis Ziel. Ich habe Sektionen, die sehr gut sind."

Joshua Sturm verpasste als 37. die Qualifikation für den zweiten Durchgang, Michael Matt und Adrian Pertl schieden aus. "Ich bin klassisch am Innenski weggerutscht. Sinnlos, das beim flachen Teil der Strecke. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ist eigentlich ein Witz", meinte Matt, der in Schladming für eine mögliche WM-Nominierung ein Topergebnis braucht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.