Franzose Grange hängt die Skier an den Nagel

Der 36-jährige Franzose feierte neun Weltcupsiege, seinen letzten vor zehn Jahren in Schladming. 2009 gewann Grange die Slalomkugel. Nach Julien Lizeroux, der seine Karriere im Jänner beendete, verliert das französische Skiteam einen weiteren Großmeister. "Nach 17 Jahren im Weltcup ist es Zeit für mich, dieses großartige Kapitel in meinem Leben zu schließen und die Skier am Ende der Saison aufzuhängen", erklärte Grange in den Sozialen Netzwerken.

