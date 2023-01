Flachau sucht wieder seine "Slalom-Queen"

An der Austragung des Flutlicht-Slaloms heute Abend (18/20.45 Uhr/live ORF 1) bestehe überhaupt kein Zweifel, betonte Rennleiter Martin Traninger. Er kündigt für das 30-Jahr-Jubiläum auf der Hermann-Maier-Weltcupstrecke ein Skifest wie damals an. 15.000 Zuschauer werden erwartet.

Seit der Weltcup-Premiere am 22. Dezember 1993 kamen 31 weitere Events bei Frauen wie Männern dazu. 2010 schuf sich Flachau nach sechsjähriger Weltcup-Absenz mit dem Nachtslalom ein Alleinstellungsmerkmal im Frauen-Zirkus. Seit jeher legt die Bevölkerung kräftig Hand an. "Von den 50 Streckenposten sind 45 aus Flachau. Das ist schon cool für so einen kleinen Ort", betonte Traninger.

Sportlich wird die Fortsetzung der Mikaela-Shiffrin-Show erwartet. Nur noch ein Sieg fehlt dem US-Skistar, um vor Landsfrau Lindsey Vonn (82) alleinige Rekordhalterin an Weltcuperfolgen bei den Damen zu sein. Mit vier Flachau-Siegen ist Shiffrin jedenfalls Rekordsiegerin und Rekordabräumerin in Sachen Preisgeld. Auf die Gewinnerin wartet auch heuer mit 66.037 Euro die höchste Siegprämie der Saison. Shiffrin hat zudem einen "Heimvorteil", ihr Ausrüster Atomic hat hier seine Teststrecke.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper