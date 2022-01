Nach einer kurzen Atempause zum Jahreswechsel nimmt der alpine Ski-Weltcup ab heute wieder Tempo auf. Vor der Eröffnung der Winterspiele am 4. Februar in Peking stehen einige Klassiker aber vor allem auch viele Fragezeichen im Kalender. Markus Waldner, der als FIS-Renndirektor bei den Herren-Rennen auf der Piste steht, sprach jetzt das aus, was angesichts der aktuell steigenden Infektionszahlen alle denken.