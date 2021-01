Feller will "Rot" sehen

Manuel Feller hat sich nach dem vierten Platz im letzten alpinen Weltcup-Slalom des Jahres 2020 in Madonna di Campiglio – auf Zuruf von ÖSV-Pressesprecher Markus Aichner – fälschlicherweise als Führender in der Disziplinenwertung gewähnt. Morgen (12.15 und 15.30 Uhr, ORF 1) kann er Versäumtes nachholen und Henrik Kristoffersen (Nor) mit einem Top-Ergebnis im Flutlicht-Torlauf von Zagreb das rote Trikot entreißen.

Der 28-jährige Tiroler strotzt nach längerer Durststrecke, für die Bandscheibenprobleme hauptverantwortlich gewesen sind, wieder vor Zuversicht. "Ich bin gut drauf, stehe sehr sicher auf dem Ski. Auch das Tempo passt. Ich kann pushen und bin nicht so ausfallgefährdet. So macht es Spaß", sagte Feller, der in dieser WM-Saison schon einen Stockerlplatz in Alta Badia (Zweiter) zu Buche stehen hat.

Im Slalom-Weltcup trennen den ehemaligen Vize-Weltmeister im Moment zehn Punkte von Kristoffersen, mit dem "Bärenberg" über den Dächern der kroatischen Hauptstadt kommt er gut zurecht. 2018 war Feller dort Vierter, 2019 Dritter und 2020 Zwölfter.

Titelverteidiger in Zagreb ist der Franzose Clement Noel, in den elf Herren-Rennen seit 2008 gab es sechs ÖSV-Siege. Fünf davon gingen auf das Konto von Marcel Hirscher, Premieren-Triumphator war Mario Matt. Dessen jüngerer Bruder Michael belegte 2018 einen zweiten Rang, den er heute mit Handkuss nehmen würde. "Ich muss hart an mir arbeiten. Ich bin noch nicht dort, wo ich hinwill", sagte der 27-Jährige, der einen 15. Platz in Alta Badia als bestes Saisonresultat vorweisen kann.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Marcel Hirscher Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at