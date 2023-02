Feller war als Schneepflug chancenlos

PALISADES TAHOE. Eine Verlängerung gab es beim Weltcup-Slalom der Herren am Sonntag in Palisades Tahoe, obwohl die Organisatoren versuchten, das Rennen bei heftigem Schneefall so schnell wie möglich durchzupeitschen. Da es keinen verlässlichen "Video-Beweis" gab, wurde lange darüber debattiert, ob der vermeintliche Sieger, Vizeweltmeister AJ Ginnis, im zweiten Lauf eingefädelt hatte oder nicht. Rund eine halbe Stunde nach dem Rennen wurde der Grieche dann doch disqualifiziert. Statt ihm durfte sich der Norweger Alexander Steen Olsen über seinen ersten Weltcup-Sieg freuen. Zweiter wurde mit Timon Haugan ein weiterer Norweger. Bester Österreicher war Fabio Gstrein als Achter.

"Ich war mir nicht sicher, ob ich eingefädelt habe oder nicht, darum bin ich weitergefahren", sagte Ginnis, der nach dem Studium der TV-Aufzeichnung, die kein eindeutiges Resultat lieferte, seine Disqualifikation fair akzeptierte. "Ich habe kein Problem mit der Entscheidung der Jury."

Stinksauer war dafür Österreichs Slalom-Ass Manuel Feller, der im zweiten Durchgang den "Schneepflug" spielen musste und vom achten auf den 13. Platz zurückfiel. Vor seinem Start hatte es wegen der TV-Werbepause eine längere Unterbrechung des Rennens gegeben. "Ich weiß nicht, warum man bei einem solchen Schneefall eine TV-Pause machen muss", sagte der 30-Jährige, der in dieser Saison nach drei zweiten Plätzen immer noch auf einen Sieg wartet. Überhaupt droht dem ÖSV-Slalom-Team ein siegloser Winter. Die letzte Chance auf einen Erfolg gibt es nur noch am 19. März beim Weltcup-Finale in Soldeu. Im Kampf um die kleine Kristallkugel für den Disziplinen-Weltcup hat Feller am Sonntag auch die letzte theoretische Chance verspielt. "Es fehlen mir ein bisschen der Grundspeed und gewisse technische Sachen", meint ÖSV-Herren-Rennsportleiter Marko Pfeifer, der sich in Palisades Tahoe wenigstens über den Sieg von Marco Schwarz in der bisherigen Problem-Disziplin Riesentorlauf freuen konnte.

