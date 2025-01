"Es kracht in allen Ecken" - FIS-Renndirektor Waldner kündigte Sicherheitsmeetings an

FIS-Chef-Renndirektor Markus Waldner kündigte in der Mannschaftsführersitzung in Kitzbühel für 6. und 12. Februar Meetings zwischen Ski-Industrie, Ärzten und Cheftrainern der Nationalverbände an. "Wir müssen etwas tun. Drei Hubschraubereinsätze sind zu viel, es kracht in allen Ecken", sagte Waldner danach zum ORF. "Wir müssen wieder einen Puffer kreieren."

Der Triumph des Schweizers Marco Odermatt im Super-G auf der Streif war zuvor von einer Reihe von Stürzen überschattet worden. Die Sturz- und Verletzungsursachen seien mehrere. "Nicht nur die Carbon-Einlagen." In der Kritik steht auch so manche Kurssetzung. "Natürlich könnte man gewisse Sachen vielleicht vermeiden, wenn man beim Seidlalm-Boden runder gesetzt hätte", sagte Waldner zu dem von DSV-Coach Andreas Evers gesteckten Lauf am Freitag. Es sei aber kein Einwand von den Coaches und Läufern gekommen. "Deshalb haben wir es so belassen."

Mehr zum Thema Ski Alpin Sturz in Kitzbühel: Diagnose bei Alexis Pinturault ist da KITZBÜHEL. Der französische Ski-Star hat sich bei seinem Sturz im Super-G eine schwere Knieverletzung zugezogen. Sturz in Kitzbühel: Diagnose bei Alexis Pinturault ist da

Viele Stürze seien aus technischen Fehlern gekommen. "Mit dem Material gibt es keinen Millimeter Spielraum mehr", hielt Waldner fest. Es gehe nicht darum, der Ski-Industrie den schwarzen Peter zuzuschieben. "Die ideale Lösung wäre ja eigentlich, dass weniger aggressive Abstimmung schneller ist."

Würden in der Folge die aktuell pickelharten Eispisten wieder weicher gemacht, beiße sich "die Katze in den Schwanz. Dann schimpfen sie wieder über Löcher und Wannen wie früher", sagte Waldner. Pläne, den Skisport wieder sicherer zu machen, gibt es offenbar. "Wir haben mit der Athlete Health Unit (AHU) bereits einen Maßnahmenkatalog erstellt. Jetzt werden wir diskutieren, welche kurzfristigen Veränderungen möglich sind."

Mehr zum Thema Ski Alpin Ski Alpin Was die berüchtigte Streif mit zwei oberösterreichischen Vorläufern macht Grenzerfahrung: David Ehrenmüller und Alexander Pomberger stellen sich der Mutprobe in Kitzbühel Was die berüchtigte Streif mit zwei oberösterreichischen Vorläufern macht

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.